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Супруга Ланового рассказала о существующих рисках для больного актера

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Супруга народного артиста СССР Василия Ланового дала последнюю информацию о состоянии звезды советского кино.

Ирина Купченко порадовала поклонников артиста новостью, что Василий Семенович чувствует себя нормально, ухудшений состояния здоровья нет.

Лановой, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, проведет на больничной койке минимум семь дней, приводит слова народной артистки РСФСР ТАСС.

"Чувствует себя нормально. Такое ощущение, что если не знать, что мы болеем, то никаких признаков не ощущается. Василий Семенович поет, голосом занимается, гимнастику делает, просился выйти на улицу погулять", - заявила Купченко.

Супруга не исключила возможные риски для здоровья возрастного актера. "Дома оставаться опасно, поэтому мы будем находиться в клинике еще как минимум неделю", - сообщила артистка.

2 января Купченко дала интервью, в котором рассказала о том, что медики обследовали 86-летнего Василия Ланового. Мужчине сделали компьютерную томографию. Она показала, что вирус уже атаковал дыхательные органы артиста. Было поражено 5% легких.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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