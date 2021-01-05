«Страсть проходит быстро»: Галкин рассказал, что сохраняет его брак с Пугачевой

05.01.2021 | 06:18

Супруг Аллы Пугачевой рассказал о том, как развиваются его отношения с Примадонной. Максим Галкин поделился мыслями о своей семье и выразил эмоции.

Юморист стал героем ютуб-шоу Армана Давлетярова, в котором дал откровенное интервью. Особое внимание в нем уделялось личной жизни знаменитого телеведущего. Его роман с Примадонной российской эстрады длится уже десять лет. В течение этого времени Максим Галкин сделал важные выводы об отношениях с Аллой Пугачевой.

"Все знают, что страсть проходит быстро", – высказался юморист. Однако он выразил веру в то, что чувства и любовь к человеку со временем становятся только крепче.

По словам артиста, без Аллы Пугачевой он не воображает своей жизни. Мужчина очень благодарен жене за то, что при ее участии появились на свет их общие дети – Гарри и Лиза. Максим Галкин уточнил, что в семейной жизни занудствует, но Примадонна снисходительно относится к такому поведению партнера.

По словам юмориста, после близкого общения с Примадонной между ними очень быстро возникла особая связь – родственность душ. Артист полагает, что главное в отношениях – это взаимная любовь и отсутствие лжи. Свою жену он считает замечательной хозяйкой и отмечает ее выдающиеся кулинарные способности. Бытовые умения возлюбленной Максим Галкин оценил еще тогда, когда они жили в московской квартире без прислуги и выполняли домашние обязанности самостоятельно.