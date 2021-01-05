Регина Тодоренко пожаловалась на утрату бюста и назвала причину

05.01.2021 | 18:30

За время беременности ведущая Регина Тодоренко набрала в весе — подписчики оценили формы звезды. Недавно грудь знаменитости исчезла, что не могли не заметить поклонники.

В прошлом году российская телеведущая Регина Тодоренко успела угодить в крупный скандал и выйти из него с минимальными репутационными потерями. Однако это было не единственным испытанием, которое выпало на долю звезды отечественного шоу-бизнеса.

Поклонники Тодоренко обратили внимание, что супруга Влада Топалова утратила былые формы. Наиболее наглядным подтверждением этому стал снимок Тодоренко в купальнике, сделанный на Бали.

Знаменитость решила обнародовать фотографию в "Инстаграме" повторно, порассуждав о весомой утрате. Тодоренко отметила, что вопрос является для многих животрепещущим. Она предложила подписчикам выяснять, кто виновен в исчезновении ее бюста. Ведущая предложила свой вариант, который гласит, что к похищению ее груди причастны инопланетяне.

Кроме того, Тодоренко подтвердила, что формы ушли вместе с весом. Знаменитость заверила, что поделится диетой, которая помогла ей похудеть.

Многие подписчики ведущей сошлись во мнении, что Тодоренко стала выглядеть гораздо лучше. Пышные формы идут далеко не всем.