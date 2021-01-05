«Прежней жизни уже не будет»: Тодоренко и Топалов начали отдаляться друг от друга

05.01.2021 | 13:01

Регина Тодоренко откровенно заявила о серьезных пробелах в личной жизни. Артистка лично призналась, что их отношения с Владом Топаловым претерпели кардинальные изменения после рождения наследника.

По словам телеведущей, она не заметила, как "вычеркнула" избранника из своей жизни и посвятила все время новорожденному сыну. Повлиял на личную жизнь артистов и тот факт, что маленький Майкл около года спал в кровати родителей.

Регина серьезно подошла к вопросу рождения и воспитания мальчика. Если телеведущая не пропадала на многочисленных съемках, то она проводила свободные минуты за чтением научной литературы.

В одном из интервью Тодоренко призналась, раньше они с мужем так любили поспать, что могли валяться до полудня. Подобная спячка прерывалась исключительно перекусами.

"Страшно было смириться с мыслью, что прежней жизни уже не будет никогда. Потихоньку мы начали отдаляться друг от друга. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа", – заявила телеведущая.

Вспомнить о ночных объятиях и спокойном сне пара смогла только после того, как Майкл "переехал" в собственную кроватку. Малыш быстро освоился, а у родителей начался новый этап супружеской жизни.