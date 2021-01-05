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«Она проявляет характер»: врачи рассказали о борющейся Фрейндлих

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Новый год в семье Алисы Фрейндлих запомнится бригадой скорой помощи, срочной госпитализацией и реанимационным отделением. Многочисленные поклонники и родственники артистки все еще ждут внятного заключения врача.

Напомним, Алиса Бруновна долгое время хвасталась отличным самочувствием. Звезда служебного романа много шутила, просила любимые сигареты и спрашивала о здоровье родных. Ведь вместе с ней в больницу отправились дочь и внучка.

Сейчас актрисе требуется постоянное наблюдение медицинских работников, именно поэтому она до сих пор находится в реанимации. Если верить словам врачей, состояние Фрейндлих можно назвать стабильным. Даже настроение у нее хорошее, оптимистичное.

"Она проявляет свой сильный характер, очень дружественно и с пониманием общается с персоналом. Считаем, что кризис она преодолела. По лабораторным данным имеется обнадеживающая обстановка", – сообщают лечащие врачи Алисы Бруновны.

К сожалению, о выписке звезды еще рано говорить. Фрейндлих слишком слаба, да и результаты анализов весьма сомнительные. Поговаривают, если положительная динамика сохранится, то артистка отправится домой после новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что медики разрешили Алисе Бруновне дыхательные упражнения. Речь не идет о значительном поражении легких, но и полном выздоровлении врачи не высказываются.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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