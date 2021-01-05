Сетевое издание|18+|Вторник|5 янв 2021|14:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Молодая жена Петросяна вычислила заказчиков проплаченной травли своей семьи

Печать

Татьяна Брухунова прокомментировала негативные высказывания в свой адрес. Супруга Евгения Петросяна смогла узнать, кто ее ненавидит.

Брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко многим россиянам был как бальзам на душу – веселые артисты не только поднимали настроение публике совместными номерами, но и заставляли ее верить в любовь.

Из-за близкого общения с помощницей Татьяной Брухуновой жизнь комика перевернулась до такой степени, что юморист бросил жену и узаконил отношения с молодой ассистенткой. В адрес новой избранницы артиста посыпалась волна негативных комментариев, якобы она разрушила идеальную семью, а сама не представляет собой ничего хорошего. Однако жена Евгения Петросяна уверена – ее травлю заказали и профинансировали.

Супруга комика сообщила, что вычислила тех, кто был инициатором грязных оскорблений в ее адрес. По словам женщины, травля была целым проектом для того, чтобы разрушить ее жизнь. Татьяна убеждена – для того, чтобы ее критиковали в соцсетях, нанимали специальных людей. "Я знаю поименно кто, сколько и когда кому оплачивал", – выразилась знаменитость.

В обычной жизни Брухунова слышит много добрых слов от посторонних людей, поэтому не верит в то, что волна хейтеров в соцсетях накинулась на нее естественным образом. Супруга Евгения Петросяна считает, что люди, которые не знают ее и поливают грязью, либо купленные, либо ненормальные.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте