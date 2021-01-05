Молодая жена Петросяна вычислила заказчиков проплаченной травли своей семьи

05.01.2021 | 13:29

Татьяна Брухунова прокомментировала негативные высказывания в свой адрес. Супруга Евгения Петросяна смогла узнать, кто ее ненавидит.

Брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко многим россиянам был как бальзам на душу – веселые артисты не только поднимали настроение публике совместными номерами, но и заставляли ее верить в любовь.

Из-за близкого общения с помощницей Татьяной Брухуновой жизнь комика перевернулась до такой степени, что юморист бросил жену и узаконил отношения с молодой ассистенткой. В адрес новой избранницы артиста посыпалась волна негативных комментариев, якобы она разрушила идеальную семью, а сама не представляет собой ничего хорошего. Однако жена Евгения Петросяна уверена – ее травлю заказали и профинансировали.

Супруга комика сообщила, что вычислила тех, кто был инициатором грязных оскорблений в ее адрес. По словам женщины, травля была целым проектом для того, чтобы разрушить ее жизнь. Татьяна убеждена – для того, чтобы ее критиковали в соцсетях, нанимали специальных людей. "Я знаю поименно кто, сколько и когда кому оплачивал", – выразилась знаменитость.

В обычной жизни Брухунова слышит много добрых слов от посторонних людей, поэтому не верит в то, что волна хейтеров в соцсетях накинулась на нее естественным образом. Супруга Евгения Петросяна считает, что люди, которые не знают ее и поливают грязью, либо купленные, либо ненормальные.