В Госдуме нашли деньги для увеличения МРОТ до 50 000 рублей

04.01.2021 | 14:17

В стране есть деньги, но по каким-то причинам они не доходят до нуждающихся людей.

В этом уверен глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По словам парламентария, минимальный размер оплаты труда в России должен составлять не менее 50-60 тысяч рублей.

В новогоднем интервью для медиагруппы "Патриот" Миронов достаточно резко высказался об отсутствии желания у некоторых политиков и чиновников в помощи населению.

"Я говорю правительству и господам чиновникам из Минфина: "Вы там заявляете, что денег у вас нет, а может эти деньги вам просто не нужны. По итогам года осталось 4 триллиона рублей. Вы там ничего не попутали?"" — сообщил депутат.

Сергей Миронов считает, что если поднять МРОТ в России до уровня в 50 000 - 60 000 рублей, то это позволит не только улучшить уровень жизни населения, но и благоприятно скажется на экономике. Данный метод станет своеобразной мерой стимуляции.

По мнению Сергея Миронова, денежные средства, которые можно раздать населению, позволят улучшить покупательскую способность. Люди начнут покупать одежду, продукты, а это повлечет за собой рост спроса и производства.