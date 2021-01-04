Сетевое издание|18+|Понедельник|4 янв 2021|15:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

В Госдуме нашли деньги для увеличения МРОТ до 50 000 рублей

Печать

В стране есть деньги, но по каким-то причинам они не доходят до нуждающихся людей.

В этом уверен глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По словам парламентария, минимальный размер оплаты труда в России должен составлять не менее 50-60 тысяч рублей.

В новогоднем интервью для медиагруппы "Патриот" Миронов достаточно резко высказался об отсутствии желания у некоторых политиков и чиновников в помощи населению.

"Я говорю правительству и господам чиновникам из Минфина: "Вы там заявляете, что денег у вас нет, а может эти деньги вам просто не нужны. По итогам года осталось 4 триллиона рублей. Вы там ничего не попутали?"" — сообщил депутат.

Сергей Миронов считает, что если поднять МРОТ в России до уровня в 50 000 - 60 000 рублей, то это позволит не только улучшить уровень жизни населения, но и благоприятно скажется на экономике. Данный метод станет своеобразной мерой стимуляции.

По мнению Сергея Миронова, денежные средства, которые можно раздать населению, позволят улучшить покупательскую способность. Люди начнут покупать одежду, продукты, а это повлечет за собой рост спроса и производства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

по каким-то причинам они не доходят до нуждающихся людей.
Что прям писать можно? Или модератор удалит?

Гость||

Если кто-то кое-где у нас порой

Честно жить не хочет

Значит надо с ним вести неравный бой

Так назначено судьбой для нас с тобой

Снова дни и ночи

Гость||

Гость писал(a):

04.01.2021 14:54|

Если кто-то кое-где у нас порой

Честно жить не хочет

Значит надо с ним вести неравный бой

Так назначено судьбой для нас с тобой

Снова дни и ночи

Украл, выпил, в тюрьму! Но это не про наших чиновников, не подумайте! Им можно только-Украл

Гость||

Поднимут.Обесценят деревянного еще и поднимут.так и будет.Этот Миронов самодеятельности позволить себе не может.Значит линия такая.

Гость||

50 тысяч МРОТ? Да это новогодние сказки.

Гость||

а смысл. торгаши цены поднимут в 3-4 раза и опять они будут в шоколаде а простой работяга как был нищий так им и останется

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте