Тилль Линдеманн чудесным образом спас жизнь Лолите

04.01.2021 | 13:26

Первые дни наступившего 2021-го Лолита проводит в Арабских Эмиратах. Она приехала сюда и поработать – пела в Новогоднюю ночь, и отдохнуть – благо, в Дубае сейчас комфортные 24 градуса тепла. Но какова же была радость певицы, когда на берегах Персидского залива она встретилась со своим давним знакомым – фронтменом метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Оказалось, их связывает не простая дружба.

"В Дубай Тилль привез всю свою большую семью, – рассказала Лолита в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – У него потрясающая и с невероятным чувством юмора мама, которой 85 лет, красивая дочка, внуки, сын, сестра. Пересекались мы с ним два дня – у нас была совместная прогулка на яхте, во время которой он вдруг ошарашил меня признанием: "А знаешь, я все-таки спас тебе жизнь!"

Лолита не сразу поняла, когда и при каких это случилось. Поэтому Линдеманну пришлось ей напомнить музыкальный фестиваль "Жара" в Баку в июле 2019 года. Лолита там произвела фурор своим обтягивающим комбинезоном с эффектом татуировки, который стал едва ли не самым обсуждаемым событием. Но, оказалось, то ее выступление на берегах Каспия могло стать последним...

"В тот день, когда мы познакомились в Баку, он увидел меня в этом знаменитом нижнем хайповом комбинезоне и назвал меня своей сестрой, – продолжает артистка. – Мол, я тоже панк, и поэтому его родня. Мы говорил о рок-н-ролле, сильно выпивали, и я решила остудиться в бассейне. А когда собралась выходить, то почему-то пошла в сторону огромного количества проводов от софитов, которые стояли на бортиках. И в эту самую минуту подбежал на сводивший с меня глаз Тилль и мягко дал мне понять, что лучше плыть в противоположную сторону. Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая. И могло случиться ужасное, не будь моего друга рядом. Я осталась жива только благодаря ему!"

"Тиль тогда в шутку назвал меня не только сестрой, но и послушной девочкой, но только сейчас я понимаю, какая опасность мне реально грозила – бы было не до смеха! – вздыхает исполнительница. – Обтекающую женщину в мокром комбинезоне могло ударить током, и неизвестно, что от меня осталось бы тогда".

4 января Тиллю исполняется 58 лет. Лолита, которая станет ровесницей музыканта только в ноябре, поздравила его одной из первых на своей странице в "Инстаграм" и лично. Ведь именно Линдеманну она обязана, как оказывается, жизнью.