Стали известны масштабы грядущей индексации пенсий работающих граждан

04.01.2021 | 14:30

На сайте Кремля появился утвержденный Путиным перечень поручений, сформированный по итогам пресс-конференции.

Среди них важный вопрос, который волнует миллионы россиян. Его в ходе итоговой пресс-конференции озвучила журналистка из Пензы, главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

Она поинтересовалась у главы государства, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам.

«Здесь есть определенные тонкие элементы незачета компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров, и с этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие не очень-то и стремятся. В принципе, государство само заинтересовано в том, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места», - ответил на ее вопрос Путин.

Теперь у Правительства РФ есть менее месяца, чтобы разработать предложения по индексации пенсий работающих граждан. Напомним, выплаты трудящихся пенсионеров не повышаются с 1 января 2016 года.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, если правительство внесет соответствующие поправки в Госдуму, то на индексацию может потребоваться около девяти миллиардов рублей ежемесячно.