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«Невозможный человек»: приемная дочь Абдулова рассказала об отношениях с отцом

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Александр Абдулов и Ирина Алферова прожили вместе практически 20 лет. Дочь возлюбленной Ксению он растил как родную с двух лет, поэтому она считает великого артиста своим отцом. В день его смерти Ксения поделилась мыслями с поклонниками.

В "Инстаграме" Ксении Алферовой появился трогательный архивный снимок. На фото она с Александром Абдуловым. Дочь и отец нежно смотрят друг на друга. "Не люблю 3 января! В этот день не стало моего Папы!", – подписала фотографию Ксения.

Отметим, Ирину Алферову и Александра Абдулова долгое время считали самой красивой звездной парой СССР. После развода артист помогал ее дочери как мог и никогда не терял связь с Ксенией. Когда пара развелась, девушке только исполнилось 16 лет.

Новость о том, что Абдулов – не ее родной отец, не изменила отношения Ксении к Александру Гавриловичу. "Папа – очень большой, уникальный человек, которого любила вся страна, каждому из которой кажется, что он его близкий друг. У него была большая душа, он был весь искристый. Про него сложно рассказывать... Если, например, его попросить купить картошки, то домой приносился огромный мешок", – рассказывала она в одном из интервью.

Актриса часто ностальгирует по счастливым временам, проведенным с Абдуловым. "Если кукла, то покупалась самая большая кукла. Если путешествие, то это было самое далекое, самое веселое, самое необычное путешествие. Потому что он – сказочник, выдумщик, какой-то невозможный человек, который за одну жизнь прожил десять, двадцать, тридцать жизней!", – делилась Ксения.

Напомним, в 2008 году великий артист Александр Абдулов скончался в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-ом году жизни. В 2007 у него была обнаружена четвертая стадия рака легкого.

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Источник — dni.ru
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