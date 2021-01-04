Черная полоса советского кино: тяжелая болезнь подкосила Басилашвили

04.01.2021 | 13:50

Сводка по коронавирусу продолжает пугать. Звезды советского кино - люди преклонного возраста. Любая болезнь для них сейчас очень опасна.

В понедельник, 4 января, стало известно о госпитализации народного артиста СССР Олега Басилашвили. Актера экстренно доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга. Предварительный диагноз - коронавирусная инфекция.

Факт госпитализации популярного актера театра и кино подтвердила его дочь. По ее словам, Басилашвили чувствует себя хорошо и врачи контролируют его состояние. Но в силу возраста артиста, было принято решение о его госпитализации.

Совсем недавно сам Басилашвили комментировал журналистам состояние популярной актрисы Алисы Фрейндлих.

Звезда попала в больницу в конце прошлого года. Олег Басилашвили с самого начала знал, что Алису Фрейндлих отправили в реанимацию, однако никому не говорил о случившемся, так как она его попросила молчать.

За последние несколько месяцев уже с десяток известных актеров советского кино попали в медицинские учреждения из-за коронавирусной инфекции.