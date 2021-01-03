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Врачи оценили состояние тяжелобольной Фрейндлих

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Госпитализированная с коронавирусом 86-летняя Алиса Фрейндлих продолжает получать усиленную медицинскую помощь. Врачи рассказали о том, что сейчас происходит с актрисой.

В конце 2020 года появилось страшное известие. Знаменитая артистка Алиса Фрейндлих попала в больницу. В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, в труппе которого состоит звезда, сообщили, что у женщины коронавирус. Выяснилось, что болезнь протекает в тяжелой форме, поэтому Алиса Фрейндлих находится в реанимации. Медики контролируют состояние знаменитости и применяют интенсивную терапию.

25 декабря артистку доставили в Клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова, которая находится в Санкт-Петербурге. Вскоре сотрудники медицинского учреждения назвали состояние актрисы стабильно тяжелым. А 2 января врачи сделали заявление – никаких улучшений нет, все остается по-прежнему.

"Состояние без изменений, ночь прошла спокойно", - так охарактеризовали ситуацию в больнице.

Напомним, страшным вирусом также заразились дочь легенды советского кино Варвара и внучка Алисы Фрейндлих по имени Анна. Женщины проходят лечение в одной и той же больнице. Анну не покидает надежда о том, что скоро она и ее близкие женщины смогут победить вирус, и воссоединятся как в былые времена. Впервые Новый год семья Фрейндлих встретила в таких пугающих условиях.

Поклонники народной артистки СССР переживают за кумира и желают звезде скорейшего восстановления здоровья. На фан-странице Алисы Фрейндлих в "Инстаграм" россияне оставляют комментарии в поддержку любимой актрисы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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