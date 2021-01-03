Серьезный риск: врачи госпитализировали 86-летнего Василия Ланового

03.01.2021 | 15:09

Зараженная коронавирусом звезда фильма "Офицеры" продолжает находиться в стационаре клиники. Василий Лановой прошел обследование и результаты оказались неутешительными.

Жена актера Ирина Купченко дала интервью, в котором рассказала о том, что медики выяснили о состоянии 86-летнего Василия Ланового. Мужчине сделали компьютерную томографию – диагностику с помощью рентгеновского излучения. Она показала, что вирус уже атаковал дыхательные органы артиста. Пока поражено 5% легких и ситуация может ухудшиться в любой момент.

Медики диагностировали у Василия Ланового пневмонию. Врачи подобрали для пожилого пациента бережный и слаженный формат лечения в соответствии с его состоянием. Ежедневно сотрудники больницы будут брать у мужчины кровь и расшифровывать результаты анализов.

В ближайшее время, по словам Ирины Купченко, врачи не готовы отпустить Василия Ланового на домашнее лечение из-за серьезных рисков. Он будет лежать в клинике как минимум десять дней, чтобы врачи могли контролировать все изменения, которые происходят в организме артиста.

Медики разрешили супруге актера отправиться домой для того, чтобы восстановить здоровье. У женщины признаков поражения легких не нашли. Однако Ирина Купченко не торопится покидать тяжелобольного мужа и беспокоится о нем. Она решила остаться в больнице, чтобы присматривать за Василием Лановым.