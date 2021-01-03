Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 янв 2021|16:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Серьезный риск: врачи госпитализировали 86-летнего Василия Ланового

Печать

Зараженная коронавирусом звезда фильма "Офицеры" продолжает находиться в стационаре клиники. Василий Лановой прошел обследование и результаты оказались неутешительными.

Жена актера Ирина Купченко дала интервью, в котором рассказала о том, что медики выяснили о состоянии 86-летнего Василия Ланового. Мужчине сделали компьютерную томографию – диагностику с помощью рентгеновского излучения. Она показала, что вирус уже атаковал дыхательные органы артиста. Пока поражено 5% легких и ситуация может ухудшиться в любой момент.

Медики диагностировали у Василия Ланового пневмонию. Врачи подобрали для пожилого пациента бережный и слаженный формат лечения в соответствии с его состоянием. Ежедневно сотрудники больницы будут брать у мужчины кровь и расшифровывать результаты анализов.

В ближайшее время, по словам Ирины Купченко, врачи не готовы отпустить Василия Ланового на домашнее лечение из-за серьезных рисков. Он будет лежать в клинике как минимум десять дней, чтобы врачи могли контролировать все изменения, которые происходят в организме артиста.

Медики разрешили супруге актера отправиться домой для того, чтобы восстановить здоровье. У женщины признаков поражения легких не нашли. Однако Ирина Купченко не торопится покидать тяжелобольного мужа и беспокоится о нем. Она решила остаться в больнице, чтобы присматривать за Василием Лановым.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте