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Леонид Ярмольник остался без средств к существованию

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Леонид Ярмольник принял участие в проекте Михаила Ширвиндта и поделился личной трагедией. Артист долгое время не получает зарплату за свою работу.

В последние дни 2020 года Михаил Ширвиндт собрал компанию деятелей искусства в своем гараже, чтобы обсудить злободневные темы и записать ролик для своего ютуб-канала. Одним из вопросов, который затронули гости телеведущего, стала зарплата актеров в период пандемии. Эта тема особенно взволновала Леонида Ярмольника.

"Последние три месяца – ни копейки", – признался актер, говоря об уровне своего дохода. Артист заявил, что поставил вместе с Николаем Фоменко прекрасный спектакль "И снова с наступающим!", который пользовался большой популярностью у зрителей. Из-за сложной эпидемиологической обстановки его давно не предлагают посмотреть в московском театре "Русская песня".

Идея перенести показ спектакля принадлежит самому Леониду Ярмольнику, так как для него важны меры предосторожности в период пандемии.

Актер надеется, что скоро ситуация в стране стабилизируется и работа театров возобновится в прежнем режиме. Ему обидно, что театральные деятели усердно выполняют тяжелую работу и занимаются серьезными проектами, не понимая, получит ли их труд достойную реализацию из-за ограничений. Леонид Ярмольник считает глупостью то, что в Москве закрыто много разных организаций, но работает метро, в котором нет никакой социальной дистанции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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