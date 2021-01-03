Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 янв 2021|16:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Коварная измена и внебрачная дочь звезды советского кино Коренева

Печать

2 января 2021 года умерла легенда советских фильмов – актер Владимир Коренев. Артист прожил насыщенную жизнь, в которой было место супружеской неверности.

В конце декабря звезда фильма "Человек-амфибия" попала в больницу с коронавирусом, а в самом начале 2021 года скончалась на 81 году жизни. Владимир Коренев был секс-символом отечественного кинематографа и пользовался большой популярностью у девушек, которые с восхищением смотрели советские фильмы с его участием. Привлекательность артиста внесла коррективы в его судьбу – в тайне от жены у него был роман на стороне.

О коварной измене Владимира Коренева заговорили еще в 2016 году на шоу "Пусть говорят", На программу пришла Наталья Иванова, с которой актер изменял супруге на отдыхе в санатории.

По словам женщины, знаменитость предложила ей пообщаться поближе, что привело к половому контакту. Наталья заявила, что родила от Владимира дочь, но не стала ему ничего сообщать, так как ни на что не рассчитывала. Девочку она назвала Евгенией.

Супруга артиста и его наследница от законной жены не стали устраивать публичный скандал по поводу поведения актера. Легенда советских фильмов лишь отшучивалась, не желая поддерживать общение с внебрачной дочерью. Через пару лет после выхода программы Евгения пришла на спектакль Владимира Коренева и поблагодарила его за то, что он подарил ей жизнь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

умерла.. попала.. скончалась.. предложила.. отшучивалась..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте