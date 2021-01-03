Евгений Петросян растрогал поклонников итогами года

03.01.2021 | 11:50

Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в "Инстаграм" фотографию, на которой любуется главным итогом ушедшего года. Комментаторы пришли от увиденного в восторг.

Для Евгения Петросяна 2020 год принес много нового. Сам юморист, судя по всему, счастлив тем, как сложилась его жизнь.

На своей странице в "Инстаграм" он опубликовал фотографию, на которой перед новогодней елкой держит на руках собственного ребенка. "Новый год все подводят итоги года! А я любуюсь своим итогом года!", – подписал он снимок.

Пользователи Сети пришли от увиденного в настоящий восторг. Некоторые заметили, что маленький ребенок – это не итог, а только начало большого пути. Другие просто предпочли поделиться своим безграничным уважением и восхищением перед артистом.

Снимком с маленьким ребенком Евгений Петросян растопил даже самые суровые сердца. Среди комментаторов не нашлось ни одного, который решился бы оставить под таким светлым постом язвительное замечание или какую-нибудь придирку.