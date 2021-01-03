Брежнева прокомментировала поклонникам информацию о беременности

03.01.2021 | 17:15

Свежая фотосессия звезды в объемном свитере, который скрывает объем живота, вызвала множество вопросов у пользователей Сети. Вера Брежнева прокомментировала слухи об ожидании ребенка.

В своем инстаграм-канале поп-дива не дает подписчикам заскучать. Она часто обновляет контент личного блога и дает поклонникам почву для размышлений.

В последние три публикации Вера Брежнева добавила снимки с новогодней фотосессии на природе. Перед объективом артистка предстала в окружении лесных деревьев и наряженной елки. Вера Брежнева облачилась в большую вязаную шапку-ушанку и белый свитер оверсайз, который визуально увеличил объем ее талии.

Фанаты Веры Брежневой поняли, что фотосессия была сделана в поддержку экологичного образа жизни, но наряд знаменитости показался им неоднозначным. Многие решили, что исполнительница хита "Доброе утро" забеременела от своего супруга Константина Меладзе, но решила сообщить об этом в скрытой форме. Вера Брежнева развеяла предположения фанатов и заявила, что пока не беременна. О том, когда звезда планирует вновь стать матерью, еще неизвестно. Эту информацию певица решила не разглашать.

Напомним, что знаменитость сыграла свадьбу с Константином Меладзе в 2015 году. Общих детей у них нет, но у артистки есть дочери Сара и Соня от предыдущих браков. Поклонники Веры Брежневой давно ждут, когда у певицы и композитора появится ребенок.