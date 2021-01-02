Заявлено о возвращении Пугачевой на сцену

02.01.2021 | 10:13

Примадонна готовит поклонникам приятный сюрприз. В новом году Алла Пугачева может вновь выйти на сцену, рассказала порталу dni.ru астролог Афина Март.

Представлять обладательницу этого гороскопа нет необходимости. Ее знают все. Либо любят, либо не любят. Я, как профессиональный астролог, не могу отказать себе в чести и удовольствии рассказать астрологическим языком об этой шикарной женщине и восхитительной певице.

Гороскоп Аллы Пугачевой информационный и "говорящий". Мощный стеллиум экзальтирующего Солнца, в знаке Овен в совокупности с Меркурием, Венерой, Марсом, Восходящим Лунным Узлом, дополненный Гадесом наделил мощной пробивной силой, сравнимой лишь с ледоколом. Огненная женщина амазонского типа с бойцовскими качествами. В характере, безусловно, присутствует доминантность (желание властвовать, подчинять) – Марс в Овне, но вместе с тем присутствует благородство, щедрость, готовность помочь.

Кроме того, такой стеллиум в огненном знаке с аспектом (секстиль) на Уран, работает как постоянный генератор энергии, и дает прекрасные творческие возможности. Естественно, что такого накала импульсивность и склонность к драматизации требовали выхода. И, ничего не нашлось бы для этого лучше, чем сцена. Луна в Скорпионе и связь Нептуна с Плутоном дали несомненные магические "ведьминские" способности, мстительность, и высокий уровень выживаемость в любых кризисах, как физических, так и психических.

Для сцены Космос очень щедро наградил сильным магнетичным, незабываемым голосом (Нептун в гармоничном аспекте с Плутоном, Меркурий в гармоничном аспекте с Сатурном). Действие певческого таланта было подобно гипнозу, особенно в советский период ее творчества. Сильный, завораживающий, пронизывающий до дрожи, голос, харизматичность (Плутон во Льве), нестандартность и не зашоренность в поведении вынесли обладательницу гороскопа на вершину славы, но и сделал заложницей успеха.

Планка поднята очень высокая, и уступать Примадонны не намерена. Эта женщина добилась всего чего можно желать. Но нельзя сказать, что статус Примадонны дался легко. Социальные планеты– Юпитер и Сатурн достаточно разрушительно проявлены в гороскопе. Путь к славе не был устлан ковровой дорожкой.

Жесткий аспект (квадратура) между Солнцем и Юпитером загнали ее в узкий коридор погони за славой и известностью. Чем больше певица достигала и добивалась, тем больших высот ей хотелось достичь и больше от нее требовалось. Все, что делала Алла Пугачева становилось брендом высшего качества. Пожалуй, только бизнес ей не давался. И, личная жизнь строилась "через тернии".

Черная Луна в Рыбах и негармоничная Венера в знаке Овен давали калейдоскопическую смену партнеров, но не давали того, что именуют "тихим женским счастьем". Да, и творчество – исключительно об этом, о неразделенной любви, страданиях, одиночестве. К счастью, период, когда "сильная женщина плачет у окна" канул в Лету безвозвратно, когда в ее жизни появился Максим Галкин. Эта пара повернула Колесо времени в обратную сторону. И в принципе, нет смысла обсуждать очевидное. Завидуйте молча.

Уходящий 2020 год год Алла Пугачева перенесла достаточно спокойно, сказалась высокая сопротивляемость к негативным факторам в жизни, да и материальная сторона жизни сейчас достаточно благополучна.

Предстоящий год (вторая половина) активизирует социальную жизнь. На мой взгляд, затворническая жизнь завершается. Юпитер, находящийся в гороскопе рождения в первом градусе Водолея, принимает аспекты от транзитных Юпитера и Сатурна. Не усидеть Алле Борисовне за каменными стенами в деревне Грязь.

Мотивирующий аспект (квадратура) между транзитным Плутоном в Козероге и решительной Венерой в Овне показатель того, что продолжатся эксперименты с внешностью. Конечно, нет предела совершенству, благо возможности пластической хирургии невероятны, но все же… Голос может потерять: тот же Плутон давит разрушительным аспектом на Меркурий, а затем и на Солнце. Проблемы со здоровьем очевидны. В зоне опасности голова, сердечно-сосудистая система и позвоночник. Но, не будем о грустном.

Показатели дирекционной Луны почти такие же, как были в год рождения двойняшек Лизы и Гарри, поэтому могу предположить, что в семье ожидается пополнение. Минуточку! Это не то, что вы подумали, скорее всего, это появление внуков (правнуков). Хочется верить, что и творчеством порадует Примадонна. Не сольным концертом, конечно, нечасто, но на сцене мы ее увидим.

Хотелось бы и политическую судьбу прогнозировать, уж очень силен Плутон во Льве в аспекте с Марсом – невероятные лидерские качества! Но, пожалуй, нет. Не променяет она семейное счастье на партийный билет. А могла бы! Транзитные аспекты формируют показатели нового проекта. Алла Пугачева умеет удивлять. Не исключено, что это будет, либо фестиваль, либо благотворительный проект, а может быть фильм. Поживем – увидим!

Хочется пожелать Алле Борисовне в наступающем году: наслаждайтесь жизнью и берегите себя, Примадонна!