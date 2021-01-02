Сетевое издание|18+|Суббота|2 янв 2021|13:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Стало известно последнее желание Армена Джигарханяна

Печать

Печальная смерть Армена Джигарханяна осенью 2020 года продолжает обрастать новыми подробностями. Недавно врач усопшего актера сообщил о том, чего страстно желал артист перед кончиной.

Армен Борисович умирал тяжело, страдая из-за беспомощности и физической боли. Его предсмертное состояние было страшным из-за прогрессирующих заболеваний, которые с годами исчерпали жизненные ресурсы организма легендарного актера.

О плачевном состоянии Армена Джигарханяна в последние дни жизни высказался Армаис Камалов – директор клиники МГУ, в которой лечился народный артист СССР.

Лечащий врач артиста сообщил, что перед смертью Армен Джигарханян чаще вспоминал не о бывших женах (Виталине Цымбалюк-Романовской и Татьяне Власовой, – Прим. ред.), а о самом себе. Его волновало то, как он прожил жизнь, каким казался публике, каких успехов добился на актерском поприще. За считанное количество дней до кончины Армен Джигарханян заявил, что хочет насладиться любимым фильмом, в котором исполнил прекрасную роль. "Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны", – сообщил директор клиники МГУ.

Армаис Камалов не сообщил, какой именно фильм просила включить покойная легенда перед смертью. На счету актера целая галерея эффектных образов, он мастерски перевоплощался в самых разных персонажей. Предположений о том, какая кинократина стала избранной для Армена Джигарханяна, может быть множество, ведь каждый фильм с его участием неподражаем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте