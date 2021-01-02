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Первый день 2021 года резко увеличил количество миллионеров в России

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1 января это не только головная боль, но возможность выиграть солидные деньги.

Первый день 2021 года стал очень удачным для 581 россиянина. Именно столько людей одновременно стали миллионерами, установив рекорд государственных лотерей, сообщается на сайте "Столото".

В новогоднем тираже "Русского лото" было разыграно более двух миллиардов рублей, в том числе тысяча призов по одному миллиону рублей. Такие призы достались 581 человеку.

Еще 593 участника выиграли по 707 тысяч рублей. Джекпот в один миллиард рублей разыгран не был. В прошлом году разыгрываемый миллиард достался одному участнику.

Стоит отметить, что в США подобные рождественские лотереи и выигрыши не являются редкостью. Американцы традиционно любят азартные игры и участвуют в них.

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