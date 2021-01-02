Без шума и иголок: как быстро убрать елку после праздников

02.01.2021 | 10:38

Елка или сосна - это не только приятный запах и новогоднее настроение, но и головная боль хозяев жилища после окончания праздников.

Шумные посиделки позади, Дед Мороз оставил подарки под зеленой красавицей, близятся трудовые будни. Елке пора оказаться в мусорном контейнере, но как это сделать так, чтобы не засыпать квартиру и лестничную площадку иголками.

Оказывается, можно достаточно просто вынести один из символов Нового года из дома и не потратить потом час-другой на уборку помещения от засохшей хвои.

Первое, о чем стоит позаботиться, это упаковка. Лучше всего подойдут старая простыня или штора. Можно воспользоваться плотным целлофаном. Разместите что-нибудь из предложенного снизу елки. Осторожно снимите игрушки, мишуру, гирлянду.

Затем спокойно возьмите упаковку за края и оберните дерево. Те иголки, что упали с елки в процессе снятия игрушек, уже окажутся внутри простыни или целлофана. Ну а та хвоя, которая будет облетать в процессе упаковки, также вряд ли окажется на вашем полу.

Особо «кровожадные» любители елок отпиливают от дерева ветки. Этот метод хорош, когда зеленая красавица сильно превышает размеры дверных проемов. Но следует помнить, что перед процедурой под елку также обязательно стоит подложить простыню или целлофан. А также заготовить несколько плотных пакетов для утилизации частей елки.

Иголки, которые все-таки оказались на полу, советуем убрать с помощью веника или скотча. Сбор хвои пылесосом не рекомендуется, так как подобным образом можно испортить технику.