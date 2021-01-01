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В России официально запрещен один из видов «веселья»

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С 1 января 2021 года вступил в силу документ, который запрещает в России розничную продажу физическим лицам закиси азота («веселящего газа» - прим редакции), а также его пропаганду в интернете, сообщает ТАСС.

В документе сказано, что производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения - запрещены.

Кроме того, предприятиям не разрешается реализация и сбыт подобной продукции, а также какая-либо пропаганда, в том числе в интернете, распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

С 1 января закись азота является одурманивающим веществом. А значит на территории РФ запрещается его использование и потребление гражданами не по назначению «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью».

Одним из инициаторов нового законопроекта стала депутат от партии «Единая Россия» Наталья Костенко. По словам парламентария, изначально закон планировали принять в феврале 2021 года,

но в ходе обсуждения законопроекта было решено ускорить срок его вступления в силу, Депутаты считают, что «проблема носит огромный масштаб».

Наталья Костенко заявила: «есть огромное количество сайтов, которые продают закись азота и рекламируют ее как средство развлечения».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлом году не раз выражала недоумение, почему «веселящий газ» официально разрешено продавать подросткам в барах, на дискотеках и в клубах.

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