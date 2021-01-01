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С 1 января костры запрещены даже на территории частных домов, а как же шашлык?

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С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима.

Теперь на территории частных домов запрещено сжигать мусор и разводить костры. Также нельзя устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам и объектам недвижимого имущества.

"На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия", - сказано в тексте документа.

Конкретные места и способы сжигания мусора устанавливают органы местного самоуправления. По общим правилам, открытый огонь нельзя разводить: на торфяных почвах, в ветреную погоду, под кронами хвойных деревьев, при сообщении о приближающихся сильных порывах ветра, в "дырявых" емкостях, из которых огонь может распространиться дальше, на территориях, на которых установлен особый противопожарный режим.

А если мусор сжигается в металлической бочке, накрытой металлическим листом, необходимо выдержать безопасные расстояния: до ближайших построек — минимум 25 метров, от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев — не ближе 15 метров, территория в радиусе пяти метров от очага должна быть очищена от сухостоя, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов.

Новые правила серьезно озадачили россиян, ведь получается, что теперь невозможно приготовить шашлыки даже на территории частного домовладения. Но в документе есть исключение для любимого миллионами жителей РФ блюда.

Готовить шашлыки на частной территории с использованием мангала или жаровни можно, но нужно соблюдать противопожарные требования, а именно: от очага горения до дома должно быть не менее пяти метров, минимум на два метра следует расчистить зону вокруг мангала от сухой травы, веток и других горючих материалов.

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