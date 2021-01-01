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Обновился список доступных и запрещенных для женщин профессий

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С 1 января 2021 года вступил в силу документ, согласно которому женщины теперь смогут работать водителями фур и машинистами электропоездов.

Новый список профессий включает обновленный перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, где ограничивается труд женщин. В старом списке было около 400 запрещенных позиций, а теперь ил лишь 100.

С 2021 года женщин допустят даже на корабли в качестве боцмана, шкипера или матроса. Но им по-прежнему запрещено работать в машинном отделении судна.

Разработка документа началась еще летом 2019 года. Специалисты Минтруда РФ утвердили перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин.

В числе запрещенных сохранились: отрасль химического производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа. Кроме того, не допускаются женщины в такие сферы, как черная и цветная металлургия, радиотехническое и электронное производства, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт.

Также под запретом производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, цемента, обработка камня и производство камнелитейных, железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов, а также полиграфическое производство, сообщает ТАСС.

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Гость||

Может в армию служить пусть идут.А то мужиками на работе командовать они командиры.

Гость||

Дожили, мужики совсем работать не могут. Мужики у власти - бардак в стране.

Имя: Гость
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