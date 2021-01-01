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«Несмотря на COVID»: 52-летняя певица Валерия официально стала бабулей

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Новый год для известной певицы Валерии стал радостным уже с первого дня.

Артистка на своей странице в социальной сети Инстаграм сообщила многочисленным поклонникам, что супруга ее сына Лиана родила дочь.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями", — написала певица и опубликовала снимок с мужем, сыном и его молодой женой, родившей первенца.

Беременность Лианы была сложной. О своей беде Шульгина рассказала в Инстаграм. Все началось с того, что в сентябре ее муж Арсений Шульгин переболел коронавирусом. То время было для пары непростым.

"У Сени был ковид, мне пришлось переехать тогда в отель(( это первый раз когда мы не ночевали вместе… За все время мы не разлучались(( Всю его самоизоляцию мы болтали по телефону и видео по 3-4 часа бесперерывно переписывались 24/7", – рассказала Лиана Шульгина.

В итоге она все равно заразилась. У нее целый день болела голова, и тогда она сразу почувствовала неладное. Ковид подтвердился. К счастью, Лиана переболела в легкой форме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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