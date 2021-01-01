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Дубовицкая раскрыла рейтинг своей программы и призналась в абсолютной власти

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Руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая в интервью изданию «Собеседник» рассказала, что телепередача не закроется, поскольку она по-прежнему нравится телезрителям и имеет высокий рейтинг.

«Нас держат на канале именно из-за того, что у нашей программы высокие рейтинги», — объяснила Дубовицкая. Она добавила, что с 1994 года зрители всегда встречают Старый Новый год с «Аншлагом», и в этом году ничего не изменится. Телеведущая заверила, что артисты готовят большую праздничную программу.

Дубовицкая призналась, что держит своих артистов «в ежовых рукавицах» и никому не делает поблажек, даже таким звездам «Аншлага», как Владимир Винокур и Клара Новикова, и все они ее понимают. «Если номер хороший, то все нормально. А если в нем что-то не так, как я считаю, то это убирается», —пояснила телеведущая. При этом она призналась, что легче всего ей работать с Винокуром.

Ранее юмористка Елена Воробей раскритиковала «Аншлаг» и назвала программу «зашкварным форматом». По словам артистки, когда она находится в зале во время записи концерта и смотрит новые номера, ей тяжело выдавить даже улыбку. За это, призналась юмористка, позже организаторы шоу ее критикуют.

«Аншлаг» — юмористическая передача, которая выходит в эфир с 1987 года. Программу все это время ведет Регина Дубовицкая. В «Аншлаге» выступали Владимир Винокур, Сергей Дроботенко, Клара Новикова, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Святослав Ещенко, Игорь Маменко, Михаил Задорнов и многие другие известные юмористы.

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Источник — https://lenta.ru/news/2020/12/31/anshlag/
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