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Стало хуже: Бориса Грачевского перевели в реанимацию

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71-летний Борис Грачевский почти две недели борется с ковидом. Режиссера перевели в реанимацию, так как его состояние стало резко ухудшаться.

О том, что Борис Грачевский заразился коронавирусом, стало известно 21 декабря. Режиссер сам рассказал о случившемся журналистам. Сначала режиссер чувствовал себя нормально, поэтому проходил лечение на дому.

В воскресенье, 27-го числа, автора киножурнала "Ералаш" из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, доставили в Городскую клиническую больницу №52. Тогда стало понятно, что режиссер встретит Новый год в медучреждении.

Об ухудшении состояния Бориса Юрьевича СМИ сообщили в последний день года. Назначенные режиссеру препараты пока не способствуют выздоровлению. У Грачевского усилилась отдышка и появилась слабость.

Поклонники молятся за режиссера и желают ему здоровья, ведь в январе 2021 года он планировал приступить к съемкам новых выпусков "Ералаша".

Напомним, недавно появился слух, что Борис Грачевский хочет продать киножурнал. В беседе с журналистами режиссер опроверг эту информацию. Он признал, что пандемия негативно повлияла на "Ералаш", но о продаже нет и речи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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