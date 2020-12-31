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Сменившую имидж молодую супругу Петросяна приняли за Лизу Боярскую

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Молодая жена Евгения Петросяна вновь удивила поклонников преображением. Они настоятельно рекомендовали девушке избавиться от старого гардероба и сохранить продемонстрированный имидж.

В инстаграм-аккаунте Татьяны Брухуновой появилось видео, снятое во время фотосессии. На кадрах видно, что избранница Евгения Петросяна с легким макияжем и стильной прической позировала в очень красивом наряде цвета пыльной розы. Для девушки этот процесс стал творческим экспериментом.

Интернет-пользователи признались, что не сразу поняли, кто запечатлен на видео, ведь Брухунова, стиль которой часто критиковали, очень преобразилась. По их мнению, Татьяне стоит взять на заметку такой имидж и интегрировать его в свою жизнь. С этим согласен и историк моды Александр Васильев, который отметился в комментариях. "Роскошный образ!", – написал телеведущий.

Некоторые подписчики подумали, что перед ними видео с Елизаветой Боярской. Татьяна очень похожа на эту актрису широкой улыбкой и ямочками на щеках. "Я давно это заметила!", – высказалась внимательная поклонница.

Напомним, недавно Евгений Петросян преподнес Татьяне Брухуновой неприлично дорогой подарок – элитное ювелирное изделие известного бренда. Девушка похвасталась украшением в "Инстаграм".

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Источник — dni.ru
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