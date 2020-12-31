Празднующая 72-летие Дубовицкая посмеялась над своей страшной болезнью

31.12.2020 | 20:13

Уходящий 2020-й можно назвать одним из самых сложных в новой истории. Регина Дубовицкая рассказала, как пережила этот год, и поделилась опасениями.

Ведущая шоу "Аншлаг" 31 декабря отмечает день рождения – звезде исполнилось 72 года. По словам артистки, она совершенно не чувствует своего возраста, возможно, только устает теперь быстрее, чем в молодости. Как отметила знаменитость, несмотря на пандемию, работа над новыми выпусками юмористической программы не прекратилась.

Регина Дубовицкая заявила, что в нынешней ситуации с коронавирусом артистам приходится несладко, причем дело не только в деньгах. "Им сейчас всем очень тяжело. Остались без концертов! Уже год нет ничего", – говорит знаменитость. По словам телеведущей, последнее выступление "Аншлага" состоялось аж 8 марта!

Конечно же, такого длительного отпуска никто не ожидал. Несмотря на самоизоляцию, юмористы продолжают писать номера и готовить программу. По словам Регины Дубовицкой, она строгий цензор и критик. Знаменитость не дает поблажек никому, даже звездам "Аншлага" Владимиру Винокуру и Крале Новиковой – именно поэтому программа так долго держится в эфире.

Регина Дубовицкая отметила, что в этом году ее особенно забавят слухи о себе. Например, недавно в Сети появилась информация, что у телеведущей страшная болезнь, как у Юлии Началовой. Артистка смеется над подобными заголовками и призывает поклонников не верить всему, что пишут.