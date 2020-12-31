Похорошевшая 65-летняя Лариса Долина подтвердила новый роман

31.12.2020 | 08:35

Лариса Долина отреагировала на слухи о новых отношениях. В последнее время певица выглядит превосходно: она посвежела и будто бы скинула несколько лет.

На "Золотом граммофоне" артистка стала главной звездой. Многие отметили, что артистка преобразилась и связали это с возможным романом.

"И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид", – поделилась Лариса Долина. Она добавила, что давно хотела заняться собой, но никак не могла встать на ноги.

Знаменитость отметила, что мужчины, которые ее окружают, всегда ее радуют. Например, это танцоры певицы. По словам Ларисы Долиной, у нее много приятелей мужского пола, и они ее всегда поддерживают.

Ранее стало известно, что Лариса Долина рассталась со своим третьим мужем, концертным директором Ильей Спицыным. Вместе они были двадцать лет.

Как писали "Дни.ру", Лариса Долина сейчас активно снимается в новогодних программах и посещает популярные музыкальные премии. Несмотря на пандемию коронавируса, артистка не переживает за вое здоровье. По слухам, звезда уже переболела, и в ее крови обнаружили антитела.