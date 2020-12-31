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Неизвестно с кем: бывший муж влепил Полине Гагариной «пощечину»

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Слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова появились весной этого года и, к несчастью, оказались правдой. В конце декабря пара официально расторгла брак. Вероятно, в 2021 году артистка планировала начать новую жизнь, но бывший супруг помешал.

По слухам, во время новогодних каникул певица собиралась улететь в отпуск вместе с дочерью Мией. Артистка паковала чемоданы, предвкушая, что скоро окажется на белоснежных пляжах Занзибара, но фотограф запретил звезде вывозить наследницу за пределы России.

В личном блоге Дмитрий Исхаков обосновал свою позицию. Он отметил, что и дальше планирует не комментировать развод с Полиной Гагариной, однако его уже порядком утомили журналисты, желающие выяснить, почему он отказал ребенку в путешествии с матерью.

Как оказалось, певица не поставила бывшего мужа в известность, что собирается взять трехлетнюю девочку с собой в отпуск. "Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал", – пояснил Дмитрий Исхаков. Он попытался выяснить у артистки подробности предполагаемой поездки, но ответа не получил. Мужчине важно знать, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период улетает дочь.

По словам фотографа, вокруг личной жизни его бывшей супруги ходит много слухов. Он боится, что наследница окажется в африканской стране не только с Полиной Гагариной, но и с ее новым любовником.

"Я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен", – заявил Дмитрий Исхаков.

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Источник — dni.ru
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