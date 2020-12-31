«Не очень удобная актриса»: располневшая Уварова раскрыла причину своего забвения

31.12.2020 | 08:21

Еще каких-то 15 лет назад о Нелли Уваровой говорили на каждом углу. Ошеломительной успех к актрисе пришел после роли в сериале «Не родись красивой».

Сыгравшая главную героиню телевизионной новеллы дурнушку Катю Пушкареву, Уварова в мгновенье ока превратилась в одну из самых ярких звезд российского ТВ. С предложениями для актрисы продюсеры выстраивались в очередь.

Сериал сделал Нелли не только знаменитой, но и позволил ей обрести мужа. Уварова сошлась с режиссером Сергеем Пикаловым. Правда их брак продлился всего четыре года. По словам артистки, причина разлада - ее сумасшедший график. Постоянное участие в съемках привело к тому, что у звезды накопилась эмоциональная усталость, из-за которой она отдалялась от супруга.

Сейчас Уварова состоит в браке с актером Александром Гришиным. Они воспитывают двух детей - девятилетнюю дочь Ию и четырехлетнего Игнатия.

А вот предложения от продюсеров российская артистка театра и кино теперь получает не часто, ей практически не предлагают роли. За последние 10 лет некогда популярная актриса участвовала всего лишь в двенадцати проектах.

Кто-то считает, что всему виной внешность Уваровой. Некогда стройная Нелли набрала вес и даже однажды побрилась налысо. Другие предполагают, что кинорежиссеров отталкивает сложный характер актрисы.

«Я могу сказать, что если что-то не люблю, то стараюсь от этого избавиться как можно скорее. Например, снималась в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса», — призналась Уварова в интервью «Комсомольской правде».