Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|09:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Не очень удобная актриса»: располневшая Уварова раскрыла причину своего забвения

Печать

Еще каких-то 15 лет назад о Нелли Уваровой говорили на каждом углу. Ошеломительной успех к актрисе пришел после роли в сериале «Не родись красивой».

Сыгравшая главную героиню телевизионной новеллы дурнушку Катю Пушкареву, Уварова в мгновенье ока превратилась в одну из самых ярких звезд российского ТВ. С предложениями для актрисы продюсеры выстраивались в очередь.

Сериал сделал Нелли не только знаменитой, но и позволил ей обрести мужа. Уварова сошлась с режиссером Сергеем Пикаловым. Правда их брак продлился всего четыре года. По словам артистки, причина разлада - ее сумасшедший график. Постоянное участие в съемках привело к тому, что у звезды накопилась эмоциональная усталость, из-за которой она отдалялась от супруга.

Сейчас Уварова состоит в браке с актером Александром Гришиным. Они воспитывают двух детей - девятилетнюю дочь Ию и четырехлетнего Игнатия.

А вот предложения от продюсеров российская артистка театра и кино теперь получает не часто, ей практически не предлагают роли. За последние 10 лет некогда популярная актриса участвовала всего лишь в двенадцати проектах.

Кто-то считает, что всему виной внешность Уваровой. Некогда стройная Нелли набрала вес и даже однажды побрилась налысо. Другие предполагают, что кинорежиссеров отталкивает сложный характер актрисы.

«Я могу сказать, что если что-то не люблю, то стараюсь от этого избавиться как можно скорее. Например, снималась в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса», — призналась Уварова в интервью «Комсомольской правде».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте