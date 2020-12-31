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Экстренно госпитализированная Тодоренко провела стрим с больничной койки

Печать

Телеведущую и блогершу Регину Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали с травмой ноги. Об этом она сообщила в сторис Instagram.

На острове она находилась с сыном и мужем, певцом Владом Топаловым. Тодоренко рассказала, что занималась серфингом с инструктором, неудачно упала и получила травму.

«Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла», — констатировала Регина. Она показала ногу и заметила, что удар был действительно сильным — оставил синяки на руках и ногах, однако не придала произошедшему большого значения.

Через несколько часов Тодоренко сообщила, что госпитализирована. «Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом», — подчеркнула блогерша.

Она вела запись с больничной койки, рядом с ней был Топалов. Супруг не разделял оптимизма жены по поводу серфинга и того, что ей понадобилась срочная медицинская помощь.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Как же она без ноги будет серфингом заниматься? Печалька прямо!

Имя: Гость
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