Будущее наступило: беспилотное аэротакси начало перевозить туристов

31.12.2020 | 10:04

Дроны EH216 начали курсировать в небе в городском округе Чжаоцин, провинция Гуандун, КНР.

Детище китайской компании EHang и Greenland Hong Kong позволяет туристам совершить полет на небольшой высоте и дает возможность полюбоваться на некоторые городские достопримечательности, включая несколько озер.

Судя по комментариям в видеоролике, дрон EH216 имеет ряд преимуществ перед обычными вертолетами, которые популярны при проведении воздушных экскурсий. В частности, беспилотник более безопасен, менее шумный, не выбрасывает в атмосферу продукты сгорания топлива. Кроме того, эксплуатация подобного аэротакси обходится дешевле за счет экономии на пилоте.

В компании EHang заявили, что после проведения тестовых полетов в городском округе Чжаоцин, беспилотники начнут курсировать и в других городах Китая. Сейчас дрон способен подняться в воздух примерно на час, в кабине летательного аппарата помещается два человека.

Это не первая подобная разработка специалистов из EHang. В августе 2020 года компания представила общественности дрон для тушения пожаров в высотных зданиях. Модель способна подниматься на высоту более 600 метров, при этом на аппарате установлен бак объемом 150 литров. Хранилище заполняют специальной пеной для тушения пожаров.