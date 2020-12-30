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Угнетенный Влад Сташевский встретился с сыном после 20 лет разлуки

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Расставшись с первой женой Ольгой, Влад Сташевский перестал видеться с сыном Даниилом. Спустя много лет певец решил возобновить общение с наследником.

О своем намерении встретиться с 22-летним сыном Влад Сташевский завил в шоу телеканала НТВ "Суперстар! Возвращение". Тогда певец признался в угнетенном состоянии из-за потери связи с наследником, а также публично обратился к нему: "Буду рад увидеться". Вскоре певец сам позвонил Даниилу.

Парень сразу пошел на контакт с отцом, который оставил его 20 лет назад. Бывшая жена Сташевского Ольга рассказала журналистам, что Влад и Даниил уже встретились и пообщались лично. Женщина рада этому событию. "Это замечательно и позитивно для всех", – отметила она.

Даниил, как и отец, решил связать свою жизнь с творчеством. В настоящий момент молодой человек учится во Всероссийском государственном институте кинематографии на продюсерском факультете. Также известно, что парень увлекается теннисом и футболом.

Напомним, Влад Сташевский развелся с первой женой в 2002-ом. Спустя несколько лет он оформил брак с психологом Ириной Мигулей. В 2008-ом вторая супруга подарила артисту еще одного сына. Мальчика назвали Тимофеем. К слову, Даниил уже познакомился с семьей своего отца.

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Источник — dni.ru
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