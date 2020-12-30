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«Сердце разрывается»: семья Фрейндлих впервые рассказала о состоянии актрисы

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На прошлой неделе в СМИ появилась тревожная новость: у Алисы Фрейндлих был диагностирован коронавирус. В понедельник стало известно, что она попала в больницу. Актриса находится в реанимации, а вся страна молится за ее здоровье.

Выяснилось, что в больницу попала не только сама Фрейндлих, но и ее родственники: дочь Варвара и внучка Анна. У близких актрисы также обнаружен страшный вирус. Семья звезды ранее не комментировала ситуацию, однако теперь Анна Тарасова опубликовала подборку кадров с великой бабушкой и описала ситуацию.

"Этот год был особенный, очень сложный для всех нас во всех смыслах. И если еще "вчера" я думала, что мы проводим его, поблагодарим за все, чему он нас научил и на что испытывал, и встретим Новый, другой год, то сейчас мои мечты остаются мечтами" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – пожаловалась девушка. "Это первый праздник, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса", – рассказала она.

Несмотря на непростые события, Анна верит, что все будет хорошо. "Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения", – отметила внучка Алисы Фрейндлих.

Поклонники поддержали Тарасову в комментариях, все желают звезде и ее близким благополучия и здоровья. "Много сил вам, маме и Алисе Бруновне. Выздоравливайте легко и быстро, пожалуйста", "Молюсь ежедневно о моей соседке, любимой актрисе, кумире", – десятки пользователей переживают тяжелое время вместе с семьей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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