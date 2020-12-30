Путин поднял МРОТ и установил минимальную оплату больничного

30.12.2020 | 00:23

Поздно вечером во вторник, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал сразу несколько важных документов, которые серьезно изменят жизнь большей части россиян.

Глава государства утвердил поправки в законодательство, гарантирующие выплаты по больничным в размере не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Важные поправки внесены в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" по инициативе Андрея Турчака и Сергея Неверова.

Теперь россияне оказавшиеся на больничном смогут получать выплаты не менее МРОТа. На минимальную сумму не будут влиять стаж и уровень зарплаты. Оплата больничного станет бессрочной. Кроме того, люди начнут получать деньги вне зависимости от финансового положения работодателя, перечислять средства им будет Фонд социального страхования.

"Это гарантирует людям получение всех положенных выплат в срок и в полном объеме вне зависимости от финансового положения работодателя", - заявлял ранее Турчак.

По распоряжению президента с 1 января 2021 года вступит в силу и новая методика расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек, сообщает ТАСС.

Методики расчета МРОТ и прожиточного минимума можно будет пересматривать раз в пять лет.

Оба подписанных Владимиром Путиным документа уже опубликованы на официальном портале правовой информации.