Малахов раскрыл причину конфликта с Пугачевой и отказался с ней мириться

30.12.2020 | 15:46

Несколько лет назад Алла Пугачева и Максим Галкин прекратили общаться с Андреем Малаховым. В эфире шоу "Алена, блин!" телеведущий рассказал подробности конфликта.

Инцидент случился после нескольких публикаций в журнале StarHit, главном редактором которого является артист. На первый взгляд, статьи – абсолютно безобидные. Первая была посвящена празднованию любимого дня Аллы Пугачевой – первого воскресенья весны, а вторая – покупке Максимом Галкиным недвижимости на Кипре.

Как отметил Андрей Малахов, с супругом Примадонны он все же сохранил доброжелательное общение. Например, если они встречаются на мероприятиях, то как минимум здороваются. А вот с певицей все намного сложнее. Артистка до сих пор держит на телеведущего обиду, в причинах которой тот не собирается разбираться. Он отметил, что Пугачева часто прерывает общение с друзьями без видимых причин.

"А почему Алла на Филиппа обиделась? У меня версий никаких нет, у меня нет времени даже думать об этом, залезать в голову другому человеку", – говорит Андрей Малахов. Телеведущий считает, что в таких вопросах не обязательно выяснять все до конца, ведь часто объективных причин не существует.

"Я Филиппу всегда говорю, что ему надо идти дальше. Молодой востребованный исполнитель не может превратить свою жизнь в копание в прошлом и в разбирание, почему, как это произошло. Сидеть копаться – это какой-то бред", – говорит Андрей Малахов. Он отметил, что всегда говорит другу, что тот должен уже перевернуть страницу.

"Закрыть эту тему и идти дальше", – считает телеведущий.