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Константина Эрнста обвинили в отравлении съемочной группы

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Новогоднее шоу "Старые песни о главном" раньше транслировал Первый канал. Над несколькими концертами работала хореограф Алла Сигалова. Недавно она рассказала, что съемки этого шоу были для нее очень тяжелыми.

Алла Сигалова появилась в последнем выпуске шоу "Сегодня вечером", ведущим которого является Максим Галкин. Хореограф вместе с другими участниками выпусками обсудила новогоднее телевидение. Так она вспомнила о некогда популярном телефильме "Старые песни о главном", продюсированием которого занимался Константин Эрнст.

По словам Сигаловой, съемки второй части проекта стали настоящим испытанием как для нее, так и для других людей, задействованных в шоу. Тогда в павильоне появился искусственный снег, который вызвал у хореографа негодование. "Это жуткая отрава! То есть Константин Львович нас всех травил!", – считает Алла Михайловна.

Хореограф рассказала, что искусственный снег просачивался в поры, попадал в нос и рот: "Мы не могли дышать!" Эрнст, который также присутствовал в студии передачи "Сегодня вечером" отреагировал на слова Сигаловой. Продюсер вспомнил, что снег был куплен у зарубежной компании и стоил больших денег.

Также генеральный директор Первого канала отметил, что, несмотря на так называемое отравление, спустя годы Алла Сигалова и другие участники шоу "Старые песни о главном" отлично выглядят.

Напомним, Алла Сигалова в передаче "Сегодня вечером" нелестно высказалась и о Филиппе Киркорове. Хореограф не может забыть, как поп-король закатил скандал на съемках "Старых песен..."

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Источник — dni.ru
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Гость||

От такой отравы не умирают. Эрнст это знает.

Имя: Гость
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