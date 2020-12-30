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Индексация пенсий работающим россиянам дело ближайшего времени

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Президент России Владимир Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В ходе разговора политик заявил о необходимости вернуться к вопросу индексации пенсий работающим гражданам.

Глава Федерации профсоюзов заявил, что решение о приостановке индексации выплат было неправильным. Оказалось, что компенсационные коэффициенты, которые начисляются работающим россиянам, не покрывают все их потери. В итоге некоторым даже пришлось отказаться от трудовой деятельности.

По словам Михаила Шмакова, после их увольнения государственный бюджет потерял около 500 миллиардов рублей. Представитель федерации отметил, что президент уже поднимал вопрос индексации пенсий на совещании с партиями, но правительство отказалось его решить.

Председатель обратил внимание, что в Конституции нет никакого уточнения насчет ежемесячных выплат. В документе не прописано, для кого именно предусмотрена индексация пенсий – работающих или неработающих граждан. А это значит, что человек, который честно работал в стране много лет, заслужил право на выплаты.

"Это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", – согласился с ним Путин.

Напомним, в ходе пресс-конференции 17 декабря президент России сообщил об индексации пенсий в новом году. По его словам, выплаты пожилым гражданам вырастут на 6,3% – то есть будут выше уровня инфляции. Также Путин отметил, что власти думают над вопросом повышения выплат работающим пенсионерам.

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Источник — dni.ru
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