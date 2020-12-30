Алсу предложила Кудрявцевой лечить ребенка опасными снадобьями

30.12.2020 | 08:14

Совет известной певицы вызвал бурный гнев поклонников телеведущей.

Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети Инстаграм обратилась к подписчикам с просьбой дать совет в лечении ребенка.

По словам телеведущей, у дочери резко поднялась температура. Кудрявцева решила не травить ребенка таблетками, а узнать о народных методах снижения температуры.

Подписчики охотно начали делиться своими советами и рекомендациями. Откликнулись на просьбе телеведущей и знаменитости. Одной из них стала певица Алсу. Артистка посоветовала прибегнуть к средствам гомеопатии.

Алсу рекомендовала использовать борец и белладонну, а для лечения больного горла употреблять фитолякку, сообщает Nation News.

Подписчики Кудрявцевой пришли в ярость от перечисленных трав. По их мнению, предложенные снадобья являются сильнейшим ядом, который может серьезно навредить организму ребенка. А польза от гомеопатии вообще не доказана специалистами.