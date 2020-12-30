Алибасов оправдал взлом двери полицией и визит медиков сломанным звонком и таблетками

30.12.2020 | 00:55

В Сети появилась информация о том, что музыкальный продюсер Бари Алибасов уже который день не выходит из запоя, и полиции якобы даже пришлось взламывать дверь его квартиры. После продолжительных попыток музыкальный деятель вышел на связь.

Пиар-директор Бари Алибасова прокомментировал информацию прессы о том, что полицейские выломали дверь его квартиры и якобы нашли его в состоянии алкогольного опьянения. По словам Вадима Горжанкина, артист вызывал скорую из-за недомогания. Врачи не выявили у него серьезных проблем.

Журналистам удалось связаться с самим музыкантом. Он открыл дверь и, шатаясь, прокомментировал новости. Бари Алибасов заявил, что действительно вызывал медиков, потому что ему никак не становится лучше и больно глотать. При этом продюсер с возмущением отреагировал на новости об алкогольном опьянении. Он уверил, что уже месяц не пьет, так как принимает таблетки.

По словам Бари Алибасова, у него не работает дверной звонок. Возможно поэтому сотрудники экстренных служб не смогли с первого раза к нему попасть, пишет Лайф.

Журналист задал вопрос Бари Алибасову о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Артист заявил, что переживает, как и любой человек, переживающий бракоразводный процесс. При этом он не теряет надежды.

"Мы еще сведемся, я даже уверен, потому что я знаю, кто такая Лидия Шукшина, поэтому я верю", – сказал Алибасов.

Он подчеркнул, что документ и штамп в паспорте для него ничего не значат. Гораздо важнее человеческие отношения.