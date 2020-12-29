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Зачем Пугачева обнимала внуков заклятой соперницы Ротару

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В Сети появилось редкое фото Аллы Пугачевой рядом с ее заклятой подругой Софией Ротару и ее внуками. Поклонники гадают, в каком году был сделан снимок.

В одном из фан-аккаунтов российской певицы Аллы Пугачевой появилось редкое архивное фото, на котором Алла Пугачева и София Ротару еще хорошо общаются. В СССР ходили слухи, что артистки ненавидят друг друга из-за конкуренции на сцене. Затем появилась информация о том, что отношения певиц улучшились, а былые обиды в прошлом.

На опубликованном фото царит идиллия. Алла Пугачева и София Ротару улыбаются и обнимают внучат певицы – Сонечку и Толика. Звезды несколько лет назад вместе проводили время.

Поклонники удивились архивному снимку и отметили, что Алла Пугачева выглядит очень молодо, как и София Ротару. При этом певиц упрекнули за желание вечно выглядеть молодо. Многие признали, что Пугачева рядом с внуками Ротару смотрится как девочка.

На фото внучка Софии Ротару Сонечка еще в очках. Сейчас же девушка выросла и стала настоящей красавицей. Она сделала блестящую карьеру модели, а о дефекте зрения забыла.

"Супер! Какие все красивые!", "Алла здесь хорошенькая", "Такое летнее фото!", "Домашнее фото. Алла супер в любых вариантах", – написали фолловеры.

Напомним, сейчас Алла Пугачева хорошо дружит с коллегой Лаймой Вайкуле. В прошлом году летом певицы проводили вместе время в Юрмале.

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Источник — dni.ru
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