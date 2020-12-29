Виноваты медики? Стали известны детали доследственной проверки по делу Легкоступовой

29.12.2020 | 10:22

Валентина Легкоступова скончалась пять месяцев назад от черепно-мозговой травмы, полученной при загадочных обстоятельствах. Следственный комитет до сих пор проводит проверку по данному факту. Как рассказал адвокат Евгений Бобков, представляющий интересы вдовца певицы Юрия Фирсова, сейчас проводится комплексная экспертиза действий медиков.

Анэтта Бриль обнаружила свою мать, певицу Валентину Легкоступову, в квартире в нетрезвом состоянии, поэтому настояла на госпитализации. Артистку доставили в наркологическую клинику вместе с Юрием Фирсовым. Врачи пытались привести исполнительницу хита "Ягода малина" в норму.

В первые дни пребывания в клинике Легкоступова не жаловалась на боль, но спустя некоторое время состояние певицы неожиданно ухудшилось. Тогда стало ясно, что у Валентины закрытая черепно-мозговая травма, и ее срочно нужно перевести в другую больницу.

Недавно с журналистами пообщался врач-нарколог, который пытался привести артистку в трезвое состояние. По его словам, Фирсов бросил умирающую супругу в клинике.

"Так ведут себя люди виновные", – считает специалист.

Адвокат Евгений Бобков возражает. Он убежден в том, что вдовец Легкоступовой не причастен к случившемуся. Также юрист уверен: яхтсмен не спаивал супругу.

В настоящий момент следователи опрашивают медиков, которые спасали артистку, отметил адвокат. Если выяснится, что врачи несвоевременно оказали помощь Валентине, то в деле, которое еще не заведено, могут появиться новые подозреваемые.

Напомним, недавно дочь Валентины Легкоступовой и Юрий Фирсов впервые за долгое время встретились. Это произошло в студии ток-шоу "Пусть говорят". Тогда вдовец раскрыл тайну семьи артистки, которая многих шокировала. Якобы ее сын Матвей участвовал в вооруженном ограблении.