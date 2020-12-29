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Штамм подкрался незаметно к границам России

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То, чего боялись российские власти, все-таки произошло. Не уберегло от заразы и прекращение авиасообщения с Великобританией. Новый и опасный штамм коронавируса оказался фактически на границе России.

В пограничном с Выборгом (Ленинградская область - прим. редакции) финском муниципалитете выявили COVID-мутант с Туманного Альбиона, которым последние дни пугают общественность во всем мире, сообщает Росбалт.

В Кюменлааксо заболел один человек. Диагноз у него подтвердился на Рождество (каталическое - прим. редакции), сообщают журналисты издания Kouvolan Sanomat. Зараженный ранее прибыл в Финляндию из Британии. Сведений о его состоянии пока нет.

Новый тип коронавируса обнаружен уже в восьми странах Европы. Об этом сообщил у себя в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Восемь регионов Европы идентифицировали у себя новый вариант COVID-19 - VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», - написал Клюге.

Медики отмечают, что новый штамм гораздо заразнее и агрессивнее, чем нынешний.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну вот - вакцина уже нужна другая.

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