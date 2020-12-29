Сетевое издание|18+|Вторник|29 дек 2020|14:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Полицейские вскрыли квартиру Алибасова и нашли беспомощное тело

Печать

На прошлой неделе завершился бракоразводный процесс Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам личного помощника, у продюсера был сложный год.

Стоит отметить, что в 2020-м на голову артиста свалилось действительно немало проблем. Сначала звезду обокрали, затем стартовал судебный процесс по делу о покушении на убийство, следом у продюсера начались проблемы со здоровьем, а под конец года распалась его семья.

Вероятно, на фоне переживаний Бари Алибасов запил. В течение долгого времени родственники не могли достучаться и дозвониться до артиста, который заперся в своей квартире. В итоге пришлось вызывать полицию и скорую.

Сотрудники правопорядка выломали дверь в жилище продюсера. Бари Каримович в этот момент был мертвецки пьян, врачи срочно оказали ему помощь. "Хорошо, что "Крота" под рукой не было", – уже пошутили интернет-пользователи.

Напомним, Бари Алибасов сейчас пытается построить новые отношения. Избранницей артиста стала массажистка Виктория, которая значительно младше него. Правда, у пары не все гладко. Например, недавно звезда оказалась в больнице после передозировки "Виагрой" – по слухам, продюсер пытался впечатлить свою пассию в постели и слегка перестарался.

Бари Алибасов заявил, что они с Викторией ждут ребенка. Влюбленных не смущает разница в возрасте и социальном статусе. Артист даже называет девушку своей будущей женой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Когда будет конец шоу Алибасова? Вот как деньги умееют зарабатывать, а не лучше бы каналы отдали больным детям лишние у низ деньги.а то Алибасов и ему подобные зарабатывают обманом и смеются над нами, что мы верим.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте