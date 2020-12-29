Полицейские вскрыли квартиру Алибасова и нашли беспомощное тело

29.12.2020 | 14:06

На прошлой неделе завершился бракоразводный процесс Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам личного помощника, у продюсера был сложный год.

Стоит отметить, что в 2020-м на голову артиста свалилось действительно немало проблем. Сначала звезду обокрали, затем стартовал судебный процесс по делу о покушении на убийство, следом у продюсера начались проблемы со здоровьем, а под конец года распалась его семья.

Вероятно, на фоне переживаний Бари Алибасов запил. В течение долгого времени родственники не могли достучаться и дозвониться до артиста, который заперся в своей квартире. В итоге пришлось вызывать полицию и скорую.

Сотрудники правопорядка выломали дверь в жилище продюсера. Бари Каримович в этот момент был мертвецки пьян, врачи срочно оказали ему помощь. "Хорошо, что "Крота" под рукой не было", – уже пошутили интернет-пользователи.

Напомним, Бари Алибасов сейчас пытается построить новые отношения. Избранницей артиста стала массажистка Виктория, которая значительно младше него. Правда, у пары не все гладко. Например, недавно звезда оказалась в больнице после передозировки "Виагрой" – по слухам, продюсер пытался впечатлить свою пассию в постели и слегка перестарался.

Бари Алибасов заявил, что они с Викторией ждут ребенка. Влюбленных не смущает разница в возрасте и социальном статусе. Артист даже называет девушку своей будущей женой.