Пенсионеры начнут получать пенсию в цифровых рублях

29.12.2020 | 10:27

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что в будущем пенсионеры смогут получать ежемесячные выплаты в цифровых рублях. Заявление экономиста вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Глава регулятора отметила, что пенсионеров не будут лишать возможности выбора. Если им не понравится идея с цифровыми рублями, то они могут попросить, чтобы пенсию им выдавали наличными рублями, на карту или счет.

Набиуллина добавила, что вопрос о введении цифрового рубля пока только находится на стадии обсуждения. Эксперты сейчас оценивают его преимущества для граждан и бизнеса, а также технологические риски.

Новость вызвала бурные обсуждения в Сети. Пользователи усомнились в том, что новая валюта будет пользоваться популярностью среди пожилых. "Кушать пенсионеры будут цифровые продукты?", – задал риторический вопрос один из них.

"Многие пенсионеры совсем не любят новых технологий. Им привычней получать обычные бумажные деньги. К тому же меньше будет обмана", – выразил мнение другой комментатор на сайте РИА Новости.

Третий читатель резко высказался о новой технологии. "Как эту бредятину собираются использовать? Откуда они собираются в цифру потоки привлекать?", – поинтересовался он.

Переполошившихся россиян успокоили эксперты. В разговоре с телеканалом "360" аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев сообщил, что цифровая валюта привязана к экономике и имеет реальное обеспечение.