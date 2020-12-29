Сетевое издание|18+|Вторник|29 дек 2020|11:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Особенная 12-летняя дочь Светланы Зейналовой стремится скорее повзрослеть

Печать

Сегодня Светлана Зейналова – одна из самых популярных телеведущих. Каждое утро она начинает вместе со зрителями в популярной программе на "Первом канале". Звезда одна воспитывает двоих детей, у одного из которых диагностирован аутизм.

О состоянии девочки Александры Светлана и ее бывший муж узнали вскоре после ее появления на свет. Это стало ударом для всей семьи, однако Зейналова не сдалась. К сожалению, ее муж не отличился подобной выдержкой и ушел из семьи. Позднее ведущая встретила другого мужчину и родила ему дочь Веронику. Как стало известно недавно, этот союз также не стал удачным для звезды.

Светлана никогда не теряет надежду и часто делится с поклонниками забавными моментами из жизни любимых дочек. Так, недавно она опубликовала фото Александры с макияжем на лице.

"Оставила на часок одну))) это когда тебе 12, ты приехала во взрослую компанию с мамой на съемки и очень захотела повзрослеть)))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – в шутку пожаловалась Зейналова. "Поэтому черные стрелки, тушь и помада.... хорошо, что нас учителя не видят… или видят? Во вторник идем делать маникюр – поверьте, это будет красный лак!" – смеясь, отметила любящая мама.

Поклонники тут же начали оставлять восхищенные комментарии: "Взрослеет", "Как же похожа на маму, красавица", "Ну, что за прелесть", "Красота", – писали они. Некоторые также рассказали истории о своих детях, которые тоже стремятся скорее стать взрослыми.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте