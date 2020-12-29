Особенная 12-летняя дочь Светланы Зейналовой стремится скорее повзрослеть

29.12.2020 | 11:05

Сегодня Светлана Зейналова – одна из самых популярных телеведущих. Каждое утро она начинает вместе со зрителями в популярной программе на "Первом канале". Звезда одна воспитывает двоих детей, у одного из которых диагностирован аутизм.

О состоянии девочки Александры Светлана и ее бывший муж узнали вскоре после ее появления на свет. Это стало ударом для всей семьи, однако Зейналова не сдалась. К сожалению, ее муж не отличился подобной выдержкой и ушел из семьи. Позднее ведущая встретила другого мужчину и родила ему дочь Веронику. Как стало известно недавно, этот союз также не стал удачным для звезды.

Светлана никогда не теряет надежду и часто делится с поклонниками забавными моментами из жизни любимых дочек. Так, недавно она опубликовала фото Александры с макияжем на лице.

"Оставила на часок одну))) это когда тебе 12, ты приехала во взрослую компанию с мамой на съемки и очень захотела повзрослеть)))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – в шутку пожаловалась Зейналова. "Поэтому черные стрелки, тушь и помада.... хорошо, что нас учителя не видят… или видят? Во вторник идем делать маникюр – поверьте, это будет красный лак!" – смеясь, отметила любящая мама.

Поклонники тут же начали оставлять восхищенные комментарии: "Взрослеет", "Как же похожа на маму, красавица", "Ну, что за прелесть", "Красота", – писали они. Некоторые также рассказали истории о своих детях, которые тоже стремятся скорее стать взрослыми.