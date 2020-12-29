Надо помочь: Мария Порошина собирает деньги на лечение ребенка

29.12.2020 | 05:27

Российская актриса Мария Порошина опубликовала новое видео, на котором предстала с коллегой Максимом Авериным. В тексте звезда подняла тяжелую тему.

На кадрах, опубликованных в Инстаграм, Мария Порошина вместе с коллегой поддержала годовалую девочку, которая борется со страшным недугом.

У ребенка спинальная мышечная атрофия. Это наследственное заболевание, при котором происходит поражение или потеря двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Ребенок теряет подвижность ног, головы и шеи.

Младенец при этом не ползает, не может научиться ходить, не держит голову и не может глотать. При этом подвижность рук сохраняется.

Мария Порошина сжалилась над девочкой и решила поспособствовать в сборе денег на ее лечение. Уже собрано более 90 миллионов рублей, осталось 56 миллионов. Сроки поджимают, ведь семье ребенка надо успеть до Нового года пройти медкомиссию, оплатить и заказать таблетки.

"Путь этой семьи такой тернистый, подарим же им новогоднее чудо! Главный подарок для девочки – ЖИЗНЬ!" – написала Мария Порошина в своем "Инстаграм".

Напомним, что актриса является многодетной матерью. У нее есть четыре дочери и сын. 46-летняя Мария Порошина в одиночку поднимает их, старается обеспечить им счастливое и благополучное детство.