Сетевое издание|18+|Вторник|29 дек 2020|06:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Надо помочь: Мария Порошина собирает деньги на лечение ребенка

Печать

Российская актриса Мария Порошина опубликовала новое видео, на котором предстала с коллегой Максимом Авериным. В тексте звезда подняла тяжелую тему.

На кадрах, опубликованных в Инстаграм, Мария Порошина вместе с коллегой поддержала годовалую девочку, которая борется со страшным недугом.

У ребенка спинальная мышечная атрофия. Это наследственное заболевание, при котором происходит поражение или потеря двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Ребенок теряет подвижность ног, головы и шеи.

Младенец при этом не ползает, не может научиться ходить, не держит голову и не может глотать. При этом подвижность рук сохраняется.

Мария Порошина сжалилась над девочкой и решила поспособствовать в сборе денег на ее лечение. Уже собрано более 90 миллионов рублей, осталось 56 миллионов. Сроки поджимают, ведь семье ребенка надо успеть до Нового года пройти медкомиссию, оплатить и заказать таблетки.

"Путь этой семьи такой тернистый, подарим же им новогоднее чудо! Главный подарок для девочки – ЖИЗНЬ!" – написала Мария Порошина в своем "Инстаграм".

Напомним, что актриса является многодетной матерью. У нее есть четыре дочери и сын. 46-летняя Мария Порошина в одиночку поднимает их, старается обеспечить им счастливое и благополучное детство.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте