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На МКС 12 лет тайно хранился прах известного актера

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На Международной космической станции много лет спрятан прах звезды сериала "Стар Трек". Работники МКС до сегодняшнего дня не знали о тайнике.

Останки актера Джеймса Духана находятся на космическом исследовательском комплексе 12 лет. Как удалось выяснить американским журналистам, прах знаменитости заламинирован в его портрет и спрятан под внутренней обшивкой европейского модуля "Коламбус".

Тайник на корабле появился в 2008 году. Бизнесмен Ричард Гэрриотт, отправившийся на МКС как космический турист, сумел пронести фотокарточку с останками Джеймса Духана на борт и незаметно оставить ее там. Предприниматель действовал по просьбе сына звезды сериала "Стар Трек", Криса.

По словам Гэрриотта, он просил родственников Духана никому не говорить о том, что устроил хранилище на Международной космической станции. Ричард опасался, что получит внушительный штраф за свою проделку.

Семья звезды сериала "Стар Трек" была рада тому, что прах актера находится в космосе. Между тем, необходимость утаивать этот факт огорчала близких Духана.

Сегодня Ричард Гэрриотт без страха говорит о своей выходке на МКС. Бизнесмен не боится последствий, так как, по его совам, прошло уже достаточно времени.

Сын звезды сериала "Стар Трек" сообщил, что его папа страстно любил все, что связано с космосом. Как оказалось, Джеймс Духан всю жизнь мечтал полететь на околоземную орбиту. Напомним, актер умер в 2005 году. Ему было 85 лет.

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Источник — dni.ru
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